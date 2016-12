Zeit für einen Rückblick auf den RISC OS September 2016.

pi-topRO und Micro One

Fourth Dimension (4D) alias CJE Micro's haben einen "neuen" Rechner mit dem Namen pi-topRO bekanntgegeben (csaa 9. 9.). Dabei handelt es sich um das Selbstbaugehäuse pi-top (JavaScript!) in dem ein Rapsberry Pi 3 oder auf Wunsch 2 eingebaut ist. Wenn ich mich nicht irre wird pi-topRO nicht mit deutscher Tastatur geliefert. Mit etwas Suchen findet man aber vielleicht eine Möglichkeit. Insgesamt wird der Kommentar von Raik zutreffen. Auch RISCOSitory berichtete über pi-topRO. Zusätzlich berichtet RISCOSitory von einen weiteren "neuen" RISC OS Rechner. Dabei handelt es sich um den Selbstbaugehäuse Micro One (Menü nur mit JavaScript) inklusive eines Raspberry Pi der mit RISC OS 5 läuft. Auch hier gibt es scheinbar keine deutsche Tastatur.

RISC OS FR

In Frankreich ist David Feugey weiter unermüdlich mit RISC OS FR zu Gange. Es gibt ein paar Untermieter bei RISC OS FR (csaa 24. 9.). Da wäre das noch unfertige RISC OS Asm and BASIC Fun bei dem auch die Programme Siggen, Voicegen und WaveGen von John Scot zu finden sind. Die Programme von Henrik Bjerregaard Pedersen DisAssem, ProSound, StudioSnd, StudioLib und Closer sind jetzt nicht nur kostenlos verfügbar, sondern werden auch weiterentwickelt. Pari Calculator und PsiFS findet man auch bei RISC OS FR. Die BBC BASIC Seite ist nun zu www.bbcbasic.fr gewandert.

CloudFS

Elesar hat ein Filling System für die Cloud (csaa 12. 9.) erstellt und CloudFS genannt. Cloud ist ein Synonym für Dienste im Internet geworden. Hier meint man so etwas wie eine Festplatte im Internet um von überall mit unterschiedlichen Geräten Zugriff auf seine Daten zu erhalten. Man kann damit auch Backups seiner Daten erstellen. Mit OmniClient kann man ein zusätzliches Laufwerk auf der Iconbar erstellen. CloudFS ist ein Filling System und damit kann eine Datei nur bis zu zwei GByte und ab RISC OS 5.20 bis zu vier GByte groß werden. Eine weitere Beschränkung ist das CloudFS zur Zeit nur mit dem Anbieter PCloud zusammenarbeitet. Interessant hierzu ist auch der Artikel bei RISCOSitory und da insbesondere der Kasten unten.

rsync

In manchen Situationen ist es sehr nützlich zwei Verzeichnisse mit dem gleichen Inhalt zu haben. Ein Backup ist dafür ein gutes Beispiel. Mit dem einfachen Kopieren des Verzeichnisses kein Problem. Wenn aber das Quellverzeichnis sehr viele und/oder große Dateien beinhaltet kann das etwas dauern. Insbesondere wenn da noch ein Netzwerkshare im Spiel ist. Ändert man dann etwas im Quellverzeichnis ist wieder Warten beim Kopieren angesagt. Ja, in RISC OS Filer gibt es die Möglichkeit nur Dateien zu kopieren die neuer sind. Wurde in der Quelle gelöscht, enthält das Zielverzeichnis leider weiterhin diese Dateien. Ein Programm muss her das beide Verzeichnisse vergleicht und nur die neuen und geänderten Dateien kopiert und gelöschte auch im Ziel löscht. Also ein Werkzeug das von dem Verzeichnis ein Spiegel erstellt. David Pilling hat dafür vor vielen Jahren SyncDir geschrieben. DirSync (auch via PackMan) von Jan-Jaap van der Geer erlaubt zusätzlich den Abgleich in beide Richtung. Als ich vor Jahren Backups von meinen RISC OS Rechner auf mein NFS NAS machen wollte habe ich mir die beiden Programme angesehen und hatte auch direkt Probleme da NFS nur sekundengenaue Zeitstempel kennt. Ich meine das gilt auch für CIFS alias SMB. RISC OS nimmt es mit der Zeitangabe sehr viel genauer und so wurden unnötigerweise immer wieder zu viele Dateien übertragen. Da bin ich auf 7backup von 7th Software gestoßen. Nur bei 7backup konnte man eine Zeittoleranz einstellen und damit unnötige Datentransfer vermeiden. Leider war das Programm unzumutbar langsam. Ob das für die aktuelle Version noch zutrifft habe ich nicht geprüft. Deshalb habe ich mich entschlossen sSync zu schreiben um möglichst zügig Backups auf dem NAS zu erstellen. Erst später habe ich mitbekommen das SyncDir (auch via PackMan) von Chris Johnson übernommen wurde und er das Problem mit den Datumsstempel gelöst hat. Für mich leider zu spät. Unter unixartigen Systemen gibt es schon lange rsync und wird dort auch als zuverlässiges Tool geschätzt. rsync kann zusätzlich in einen SSH Tunnel die Dateien verschlüsselt über das Internet spiegeln und hat noch andere schöne Fähigkeiten. Beruflich nutze ich rsync öfters. Nach langer Vorrede, rsync (auch via PackMan) gibt es inzwischen auch für RISC OS. Laut dem RISC OS Blog kann man rsync auch mit OpenSSH benutzen. Herbert zur Nedden berichtet in der aktuellen GAG News 148 über rsync. Leider bekomme ich es weder mit meinen Raspberry Pi 2 noch auf meinen Risc PC zum Laufen. Aber nach der Leküre der GAG News weiß ich das es neben den üblichen Problemen mit den Pfadangaben der SharedUnixLibrary auch sonst Probleme gibt und das die Datentypen beim Spiegeln nicht mit übertragen werden. Schade eigentlich, auch wenn rsync für mich vermutlich nicht sSync ersetzt hätte, aber sicherlich das eine oder andere Mal zum Einsatz gekommen wäre. Vielleicht wird noch an der rudimentären Portierung gearbeitet und dann bekomme vielleicht auch ich das zum Laufen. Für diejenigen die zum Beispiel Backups auf ein externes Laufwerk oder einen Share machen wollen empfehle ich solange SyncDir oder mein nicht ganz so komfortables sSync. Vielleicht hat inzwischen auch 7backup bei der Geschwindigkeit zugelegt. Egal welches Tool man für Backups nutzt, man sollte mögliches mehrere Generationen eines Backups vorhalten. Wer an zwei Geräten Daten bearbeitet und die synchronisieren möchte bleibt noch DirSync.

ScrHelp

Im dem Tool ScrHelp (csaa 15. 9.) kann man sich auf dem Raspberry Pi ein paar Informationen wie RISC OS Version und Bildschirmauflösung anzeigen lassen. Zu finden ist das Programm im PlingStore oder hier.

VNC Server

Mit VNC kann man über das Netzwerk den Desktop eines anderen Rechners benutzen. Jeffrey Lee hat sich den VNC Server angenommen und die aktuelle Version lautet 0.16.

Iperf

Das portierte Programm Iperf (auch via PackMan) ist ein Netzwerktool um Probleme im Netzwerk zu lösen. Bei Interesse einfach beim RISC OS Blog vorbei schauen und mal im Internet stöbern. Da findet man mehr Informationen über das Linuxtool.

ArcEm

Der Archimedes Emulator ArcEm läuft auch unter RISC OS mit der Version die man bei www.riscosports.co.uk herunterladen kann, soll ArcEm auch auf dem Raspberry Pi 3 laufen.

PipeDream

Das kostenlose Officepaket PipeDream liegt inzwischen in Version 4.55.04 vor.

DigitalCD

Nach knapp zwei Jahren der Ruhe hat sich beim Musikabspieler DigitalCD in den letzten Monaten wieder einiges getan. Aktuell ist nun Version 3.09.

Ovation

Rick Murray hat nach der Freigabe des Quellcodes von Ovation ohne Pro weiter an der DTP Programm gearbeitet.

Impact und DrawPrint

Die Version 3.51 (csaa 24. 9.) von der Datenbank Impact behebt zwei Fehler. Gleichzeitig wurde mit Version 1.49 (csaa 25. 9.) von DrawPrint ein Fehler entfernt und es wurden neue Eigenschaften hinzugefügt.