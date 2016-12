Das Monster Oktober bis Dezember

London Show 2016 und 2017

Ende Oktober war die RISC OS London Show. Bei The Icon Bar, dem RISC OS Blog und RISCOSitory kann man jeweils einen Bericht über die Show lesen. Ja, drei Berichte im Netz über ein und die selbe RISC OS Show. Das gab es lange nicht mehr. Die RISC OS London Show 2017 wird am 28. Oktober 2017 stattfinden.

SouthWest und Wakefield 2017

Wenn wir schon bei Showterminen sind. Die RISC OS SouthWest Show 2017 wird die erste große RISC OS Show 2017 sein und am 25. Februar stattfinden. Die nächste Wakefield Acorn & RISC OS Computer Show 2017 findet am 22. April 2017 statt.

The Icon Bar

The Icon Bar hat offenbar eine recht ruhige Phase überwunden und so gab es in den letzten Wochen einige neue Beiträge zu lesen. Eine Reihe besteht zum Beispiel aus Interviews von RISC OS Größen.

PiPOD

Raik Fischer hatte ja schon so einen kranken Gedanken und einen Raspberry Pi in seinen Risc PC eingebaut. Nun bietet RISCOSbits so etwas als fertiges Produkt PiPOD zum Verkauf an. Da der Risc PC einen Netzwerkanschluß braucht scheint hier der native Risc PC über den Raspberry Pi (VNC?) gesteuert zu werden. Auf alle Fälle eine Idee um die Möglichkeiten des Risc PC nicht zu verlieren und gleichzeitig einen modernen RISC OS Rechner zu benutzen. Nebenbei bietet RISCOSbits auch ein Raspberry Pi Gehäuse inklusive SSD mit einen interessanten Namen an.

Monitore am A3000

Der Blogbeitrag Monitore am A3000 von Steffen Huber ist sicher etwas für die Freunde der Retrocomputer. Einen Kauftipp gibt Steffen dann auch.

SatNav und RiscOSM

An einen Raspberry Pi kann man ein GPS Modul anschließen um die aktuelle Geoposition zu ermitteln. Chris Hall nutzt dies unter RISC OS um seine Reisen zu dokumentieren und in RiscOSM anzuzeigen. Man kann sich aber auch die aktuelle Position anzeigen lassen. Wie Raik Fischer berichtet werden bei Autofahrten die Details der Karte nicht angezeigt. Einen Artikel über SatNav findet man bei RISCOSitory, dem RISC OS Blog und Bilder plus einen Video findet man hier. Installieren kann man SatNav (csaa 7. 10.) via Store oder per Download. Nebenbei hat Thomas Millius für sein GPS Gerät ähnliches schon vor einiger Zeit geschrieben. Passend zu SatNav wurde auch an RiscOSM (csaa 27. 10.) gearbeitet. Nun kann man in RiscOSM Routen einzeichnen und diese ex- und importieren.

PhotoDesk

Das Graphikprogramm PhotoDesk liegt nun in der neuen Version 3.14 (csaa 27. 10.) vor. Detlef Thielsch von a4com schrieb: 3.14 fügt weitestgehende ARMv7 Kompatibilität und generell größere Stabilität hinzu und beseitigt auch einige kleinere Fehler. Dabei hat er dies nach eigenen Angaben vorsichtig formuliert. Weiter schrieb Detlef: Als Standard wird jetzt eine neue JPEG Dekodierroutine verwendet die neuste JPEG Varianten einlesen kann. Passe ist jetzt auch das lästige Streifenproblem bei zuvor mit externen Werkzeugen gedrehten Bildern. Auf der neuen leistungsfähigen Hardware ist der höhere Zeitbedarf zum Laden von JPEGs nicht der Rede wert. Für ältere Systeme oder besonders Ungeduldige ist der ursprünglich (allerdinges mit den bekannten Einschränkungen behaftete) JPEG-Handler in einer ARMv7-kompatiblen Form ebenfalls vorhanden.

rRAW

Anton Reiser hat mit Version 0.03 eine neue Version von dem RAW Konverter rRAW herausgebracht. Neu in dieser Version ist Crop, also die Bescheidung des Bildes, Anzeige sehr vieler (alle?) Metadaten, Wandlung in ein Monochromes Bild und weiteres.

DPlngScan

Das Programm mit den seltsamen Namen DPlngScan hieß früher ImageMaster und stammt von David Pilling. Da ein anderes Programm mit diesen Namen auftauchte hat David das Programm dann in DPlngScan umbenannt und ist damit rechtlichen Problemen aus den Weg gegangen. Ich denke der Name soll David Pilling Scan bedeuten, zumindest hatte ich eben diese "Eingebung". Ursprünglich war die Hauptaufgabe von DPlngScan das Scannen via TWAIN inklusive einiger Funktionen um das eingescannt Bild zu bearbeiten. Es handelt sich also um ein Graphikprogramm mit einigen recht interessanten Möglichkeiten. Wie fast zu erwarten hat Chris Johnson sich DPlngScan angenommen und ein paar Verbesserungen hinzugefügt. Das Programm liegt nun in Version 1.27b (csaa 1. 12.) inklusive HTML Handbuch vor und wer es nicht kennt sollte dies mal ändern.

TranJPEG

Mit TranJPEG kann man JPEG Bilder optimieren und verlustlos drehen, bescheiden und so weiter. Das Programm liegt nun in Version 1.33 (csaa 25. 10.) vor und behebt kleinere Fehler und kann nun auf Wunsch das Orginalbild überschreiben.

Text>Draw

Das Programm Text>Draw (auch via PackMan) kann aus Text mathematische Formel und ähnliches als Drawdatei erstellen. In der aktuellen Version 1.32 (csaa 25. 10.) wurden kleine Fehler behoben und zusätzliche Features hinzugefügt.

Fireworkz Pro

Das kommerzielle Officepaket Fireworkz Pro wurde überarbeitet und liegt nun in Version 2.20 (csaa 27. 10.) vor. Die wichtigste Neuerung ist die Unterstützung der globalen Zwischenablage. Zusätzlich ist es nun leichter Fireworkz Pro an verschiedenen Sprachen anzupassen.

StrongHelp

Das bekannte Hilfesystem StrongHelp behebt in Version 2.88 (csaa 27. 10.) einige Probleme. So wurde die Kompatibilität für ARMv7 Rechnern verbessert, mir ist zwar unklar wo das zum Zuge kommt, aber das Löschen von mehr als 20 Dateien funktioniert nun, das Iconbar Menü wurde neu geordnet und der Menüpunkt Hilfe wurde hinzugefügt. Die Kommandos *StrongHelp und *StrongCreate wurden in *StrongHelp_Lookup beziehungsweise *StrongHelp_Create umbenannt. Hinzugekommen ist das Kommando *StrongHelp_Install um Handbücher temporär in StrongHelp hinzuzufügen. Neben weiteren Neuerungen weißt Fred Graute darauf hin das ein paar Handbücher ein 26-Bit !Pre Datei enthalten und das diese auf modernen Rechnern nicht gerade förderlich sind. Diese Datei muss dann mit einer 26/32 Bitneutralen Version ausgetauscht werden. Hinweis: Die Version in PackMan ist noch 2.87.

pi-top Software

4D bietet Software für den pi-top beziehungsweise pi-topRO an. Damit kann man den Rechner ausschalten, den Lautsprecher einschalten, die Helligkeit einstellen und so weiter. Neu ist jetzt die Unterstützung der Funktionstasten (csaa 25. 10.).

RPCEmu

Der freie Risc PC Emulator RPCEmu für Windows, Mac OS, Linux und Solaris hat die Version Null Acht Fünfzehn (0.8.15) erreicht. Es gab einige Änderung zur vorherigen Version. Die wichtigste ist wohl die stabile Unterstützung von 8 MByte VRAM und bei der Windowsversion kann man das RPCEmu Fenster nicht mehr maximieren, da der RISC OS Modus die Fenstergröße bestimmt.

Organizer

Mit der Version 2.26 (csaa 28. 10.) des RISC OS Zeitplaners Organizer kann man, wenn man es wünscht, Organizer nur mit einer Passphrase zur Arbeit bewegen. Dann kann man die Daten in Organizer vor dem Zugriff fremder verschlüsseln.

ProSound und StudioSound

Der Audioeditor ProSound liegt nun in Version 2.01 vor. Zusätzlich hat Henrik Pedersen auch weiter an dem Audiotool StudioSound gedreht. Aktuell ist nun Version 2.05. Beide alten Programme sollen nun auf ARMv7 RISC OS Rechner laufen.

AMPlayer

Mit dem Modul AMPlayer kann man MPEG Audiodateien, also im wesentlichen MP3s abspielen und auch dekodieren. Mit der Version 1.41 (csaa 25. 10.) läuft AMPlayer auch auf ARMv7 Rechner.

Webjames und PHP

Der RISC OS Webserver Webjames wurde von Chris Gransden für den Rapsberry Pi 3 lauffähig gemacht. Zusätzlich wird jetzt PHP 5.3.29 statt 5.2.17 im Webserver genutzt. Diese PHP Version ist vom August 2014. Der Grund warum nicht eine aktuellere Version, also 5.6 oder 7, portiert wurde, liegt vermutliche an den tiefgreifenden Änderungen seit PHP 5.4. Eventuell wurde auch mit PHP 5.4 die RISC OS Unterstützung bei PHP entfernt. Netterweise gibt es PHP auch allein, so das man PHP Skripte für die Kommandozeile schreiben kann. Dafür ist es wahrscheinlich geschickt sich zuerst die alte PHP Version zu holen und dann auf die neue upzudaten.

EtherStat, OvHTML und Scan32bit

Rick Murray hat neue Versionen der Programme EtherStat für die Anzeige des Status der Netzwerkverbindung, OvHTML um HTML Seiten in OvationPro zu importieren und Scan32bit um die sogenannten 26-Bit Probleme in Programmen zu finden veröffentlicht.

MiniTime

RISCOSitory weißt auf MiniTime von Fred Graute hin. Das Programm zeigt das aktuelle Datum und die Uhrzeit in einen sehr kleinen Fenster an. Per Klick kann man noch einen Kalender anzeigen. Natürlich kann man einiges einstellen.

Nut Pi

Nut Pi ist einen SD Karte, man ahnt es schon, für den Raspberry Pi und auch nur für diese Rechner. Die SD Karte enthält einige kommerzielle RISC OS Programme. Die Programme der neuen Version von Nut Pi laufen nun auch auf dem Raspberry Pi 3. Das besondere ist der Preis von zirka 45 Euro für Programme die insgesamt viel teurer sind.

Super Pack 8

R-Comp hat das Super Pack 8 (csaa 19. 10.) für ARMX6 und TiMachine fertiggestellt um die beiden Rechner auf einen neueren Stand zu bringen.

Mop Tops

Tony Bartram alias AMCOG Games hat ein neues RISC OS Spiel bekanntgegeben (csaa 9. 11.). Es handelt sich um das Puzzlespiel Mop Tops das über den PlingStore erworben werden kann.

ADFFS

Wie Steffen Huber berichtet liegt nun vom RISC OS Spieleemulators ADFFS die Version 2.59 vor.

DarkPlaces Quake 1 Engine

Wie RISCOSitory berichtet hat Chris Gransden die DarkPlaces Quake 1 Engine auf RISC OS Portiert. Mehr bitte bei RISCOSitory lesen.

Xeroid

Einen Bericht über das Spiel Xeroid findet man beim RISC OS Blog.

Noto Schriften

Chris Mahone hat von den freien Noto Schriften die drei lateinischen in das RISC OS Schriftenformat konvertiert. Um die Schriften zu installieren sollte man dies über die Bootanwendung machen. Die RISC OS Schriften sind hier zu finden.

Nachtrag zu 10 Jahre ROOL

Wie es aussieht hat man sich auf den 20. Juni 2006 als Gründungstag geeinigt.