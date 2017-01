2016 / 2017

Vielen Dank für die mühselige Zusammenfassung. Na ja. Mit Alex' "verwegener" Artikel-Serie lässt sich momentan wohl noch nicht viel anstellen. Wobei mir inzwischen aufgefallen ist, dass man zum Programmieren-Können oft gar nicht soviel wissen muss. Es kommt auf gewisse Dinge an. Wenn man die einmal verstanden hat, geht's irgendwann. Die meisten Bücher sind voller Details, erklären aber oft nicht einmal die Grundgedanken. Ich glaube, man hätte einfach einmal aus der Sicht des Erfinders erklären müssen. Warum die was weshalb gemacht haben. Oft läuft es aber leider so ab, dass einfach die Einzelteile einer Sprache aufgezählt und erläutert werden. Da wird nichts hinterfragt.



Wie man Leute heute noch dazu bringen soll, sich _wirklich_ mit Computern zu beschäftigen, das weiß ich nicht. In der Regel geht es eigentlich immer nur um Webseiten, die man ansehen bzw. nutzen möchte, um Videos, die man sich ansehen möchte, um Musik, die man hören möchte, um Spiele, die man spielen möchte, um Bilder, die man machen oder sich ansehen möchte. Für die meisten dieser Sachen braucht man nicht einmal mehr eine ernsthafte Tastatur. Wer tippt denn heute schon noch auf so etwas herum? Und dann ist das alles natürlich auch noch sehr komplex geworden. Da erreicht man mit wenigen Programm-Zeilen oft gar nichts mehr. Das ist übrigens auch eines der Probleme, welche die Professoren an meiner ehemaligen Hochschule haben; die Leute dazu animieren oder bringen, dass sie noch selber was tun.



Dann euch allen da draußen 'mal einen guten Rutsch ins neue Jahr! Isip, 31. 12. 2016, 14:18 Link