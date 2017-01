Erste Version eines SMP Kernel

Es bräuchte meiner Ansicht nach mehr Leute, die etwas für RISC OS programmieren würden für. Und hierfür auch mehr verständliche Dokumentation. In Web-Foren z. B. wurde bereits vor etlichen Jahren immer wieder von Neulingen gefragt, wie man den RP unter RISC OS programmiert. Die Antworten waren unter anderem, dass RISC OS für Neulinge sehr schwierig ist und man besser mit Linux beginnt. Aber die eigentliche Frage wurde nie beantwortet. Da sträuben sich doch einem die Haare.



Wie ich jetzt selbst gesehen habe, ist das Programmieren von Oberflächen und Multitasking unter RISC OS gar nicht so schwierig, wenn man erst einmal die erste Hürde genommen hat. Hier bei mir sind inzwischen acht verschiedene Programme entstanden, die irgendwas (halbwegs) Sinnvolles machen. Ein Programm z. B. zählt die Ansprünge durch die WIMP pro Sekunde und gibt die in einem Fenster aus. Ist zwar nur zur Demonstration, aber allein mit diesem kleinen Programm kann man recht schnell sehen, dass der RP2 z. B. fast 4x schneller ist als ein StrongARM-Risc PC. (Polls pro Sekunde RP2: bis zu 30.000, Risc PC: bis zu 7.000). Und einen kleinen Seitenscroller, bei dem der Text unter Ausnutzung eines Textsymbols von rechts nach links durchläuft, habe ich inzwischen auch geschrieben (ist natürlich recht marode und ineffektiv, aber funktioniert). Und dann war da noch das kleine Webradio. Alles in C und OSlib. So etwas z. B. hätte ich mir bei uns auf der Fachhochschule gewünscht. Statt dessen hatten wir nur die Konsolen-Ausgabe und auch nur Funktionen der Standard-C-Library genutzt. Mehr als ein Herunterbeten der Befehle und Datentypen sowie -strukturen war das dann leider auch nicht. Der einzige weitere Schwerpunkt waren dann noch Algorithmen, die man sich hatte überlegen dürfen - und das auch noch in der Prüfung! Mit sowas lockt man nicht nur nicht einmal einen Hund hinter dem Ofen hervor. Nein, auf Grund der Schwierigkeiten der Prüfungen auf Grund der (teils schweren) Algorithmen stößt man den Studierenden mit sowas auch noch vor den Kopf. Und die eigentlichen interessanten Dinge hat man gar nicht 'mal gehört.



So. Genug geschimpft. Die entsprechenden Programme habe ich zusammen mit einer neuen Folge der Artikel-Serie OS-Lib & C in der Zwischenzeit auch an CMS weitergereicht. Sollte also irgend wan einmal auf ArcSite.de zu finden sein.



Was mich inzwischen auch stark interessiert, das sind z. B. die Module unter RISC OS. Denn was wir noch immer dringend bräuchten, das wäre ein heute brauchbares SSL-/TLS-Modul unter RISC OS. Den C-Quellcode des (inzwischen ur)alten Moduls von rComp habe ich ja da. Er schien mir aber auch für die damalige Zeit eher eine Notlösung gewesen zu sein. Denn er kommt mir absolut chaotisch vor. Ich persönlich steige da nicht durch.



Die Frage, die sich mir noch immer stellt, ist, wie man aus einer C-Library wie GnuTLS ein Systemmodul für RISC OS macht. So wie ich das verstehe, stellen die Systemmodule unter RISC OS die ganzen SWIs und Befehle zur Verfügung. Was wir jetzt brauchen, das sind SWIs, die genauso wie eine C-Library bestimmte Funktionen zur Verfügung stellen. Es geht darum, Schnittstellen anzubieten, auf die ein jedes Programm zugreifen kann, damit nicht ein jedes Programm wieder alles selbst mitbringen muss. Zum Beispiel ist es so, dass NetSurf seine eigenen Routinen für SSL / TLS mitbringt. Und auch meine beiden Programme !POP3S und !SMTPS arbeiten so. Besser wäre aber, diese Programme würden über eine exakt festgelegte Schnittstelle alle auf ein gemeinsam SSL / TLS-Modul zurückgreifen. Das würde einmal Speicher sparen, und ein andermal das System zukunftsfähiger zu machen. Denn dann müsste man nur noch das Modul austauschen, um quasi wieder up-to-date mit neuen Verschlüsselungsverfahren zu sein. Die Programme, welche sowas dann nutzen, müssten gar nicht mehr angefasst werden.



Auf anderen Systemen verwendet man hier Laufzeitbibliotheken, wenn ich das richtig verstanden habe.



Eine Frage habe ich noch: Für RISC OS wurden in der Zwischenzeit ja immer wieder einige Webbrowser wie !FireFox oder !Otter portiert. Bei mir arbeiten die selbst auf dem RPI2 sehr langsam; d. h. es dauert lange, bis da eine Webseite kommt. Seit gestern aber habe ich einen ASUS EEE PC hier stehen. Der arbeitet über die gleiche Internet-Verbindung sehr schnell; die Seiten werden also sehr flott angezeigt. Ist jetzt der ASUS PC wirklich soviel schneller als der RPI2, oder sind die Programme einfach dementsprechend schlecht an unser System angepasst worden? Ich meine, worin liegt der Geschwindigkeits-Unterschied begründet? Die selben Webseiten bauen sich auf dem ASUS EEE PC mit Sicherheit gleich ein Mehrfaches schneller auf, wahrscheinlich Faktor 5 bis 10.



Und gleich noch eine weitere Frage: Ich hätte zu Demonstrationszwecken für Vorlesungen etc. jetzt unter RISC OS in OSlib & C gerne ein Multitasking-Programm programmiert, das irgendwelche Hardware steuert, die man an einen RPI anschließen kann. Nun bin ich hardwaremäßig nicht besonders begabt und habe da auch keine rechte Vorstellung, was man da alles anstellen könnte. Es sollte jedoch etwas Einfaches sein. Mit einem Mausklick irgendwelche Lichter / Lampen steuern vielleicht? Irgendwelche Analog-/Digitalwandler auslesen / beschreiben? Und vor allem: Was könnte man da anschließen? Ich habe momentan keine Ahnung. Isip, 18. 01. 2017, 03:14 Link