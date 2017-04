150 GAGs in 25 Jahren

Am ersten April 1992 ist die erste Ausgabe der GAG News erschienen. Ich würde mal behaupten das war der offizielle Startschuss für die German Archimedes Group (GAG). Vor einigen Wochen ist die Ausgabe Nummer 150 erschienen. Damit hat die GAG News die deutschsprachige RISC OS Welt 25 Jahre lang begleitet. Meines Wissens ist nur noch das Magazin Archive älter und heute auch das einzige gedruckte RISC OS Magazin neben der GAG News. Gegründet wurde die German Archimedes Group von Olaf Krumnow und Herbert zur Nedden zu den Zeiten als die RISC OS Rechner noch Archimedes hießen. Olaf ist irgendwann abgesprungen und so hat Herbert das Magazin weitergeführt. In den 150 Ausgaben gab es unzählige Artikel über alles rund um RISC OS. Für mich, ich bin sicher nicht allein, ist die GAG News unverzichtbar und alle zwei Monate immer wieder eine Freude. So wie bei ArcSite kann man auch bei Herbert Artikel einreichen und damit Herbert unterstützen. Neben der GAG News gibt es jährlich ein Treffen. Wann das nächste Treffen ist steht noch nicht fest, wird aber hier bei den ArcSite News bekannt gegeben. Auch wenn ich es an dieser Stelle nicht wirklich glauben kann, wer die GAG News noch nicht kennt sollte sich das Magazin unbedingt mal anschauen. Eine Gelegenheit ist neue GAG CD 5. In der sollten alle 150 Ausgaben der GAG News enthalten sein. Auf der Webseite kann man einen Überblick der wichtigsten Artikel aller Ausgaben finden. Von mir ein großes Danke an Herbert und ich wünsche noch viele, viele Jahre mit der GAG News und damit immer gute Infos rund um unsere Lieblingsbetriebssystem.