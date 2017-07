GAG Treffen 2017

Das diesjährige GAG Treffen ist wieder ein reguläres. Das Treffen findet also wieder in Siek bei Herbert zur Nedden statt. Von Samstag den 12. August ab 10 Uhr bis in den Sonntag hinein kann man sich dann mit Anderen rund um unser Lieblingsbetriebssystem austauschen. Mitbringsel wie RISC OS Rechner sind natürlich sehr gerne gesehen, schließlich geht es ja darum. Siek ist in der Nähe von Hamburg. Details bitte bei Herbert zur Nedden erfragen, er möchte für die Planung und Vorbereitung eh eine Anmeldung.