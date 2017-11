Quellen für Neuigkeiten

Wer von RISC OS die aktuellen Nachrichten erfahren will muss sich etwas umsehen. Hier eine kleine Auflistung der wichtigsten Quellen für RISC OS Nachrichten.

Fast die Mutter aller Neuigkeiten rund um RISC OS ist die Newsgroup comp.sys.acorn.anounce (csaa). Man kann comp.sys.acorn.anounce mit einen Newsreader beziehen. Über den Herrscher des Internets kann man die Gruppe auch im Browser lesen, falls dieser mit JavaScript umgehen kann. Diese Newsgroup ist nur für Mitteilungen gedacht und nicht für Diskussionen. Hier erhält man Pressemitteilungen der Software- und Hardwarehersteller, Veranstalter von Treffen und so weiter. In csaa gibt es also Neuigkeiten aus erster Hand. Mitteilungen kann man nur über den Moderator veröffentlichen. Bevor man etwas zu csaa sendet, sollten man die Regeln von csaa lesen und beachten. Ich empfehle Softwareautoren und so weiter ihre neuen Produkte beziehungsweise die Updates in comp.sys.acorn.anounce der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Ich möchte behaupten, das nur so die anderen RISC OS Benutzer von der interessanten Software etwas erfahren. Viele der gleich genannten Newsquellen beziehen einen guten Teil Ihrer Informationen von csaa.

Dazu gehört auch RISCOSitory, die in den letzten Monaten die aktuellste Nachrichtenquelle für RISC OS war. Über viele Jahre war The Icon Bar einer der führenden Newsservern für RISC OS. Nach einen Dornröschenschlaf wurde Icon Bar wachgeküst und ist aktuell die Nummer zwei in Sachen RISC OS News im Web. Auf den dritten Platz kommt dann The RISC OS Blog. Alle drei Server haben auch jeweils einen RSS Feed mit dem man sich recht einfach auf dem Laufenden halten kann - auch wenn RSS heutzutage eher verpönt ist. Alternativ kann man die letzten Nachrichten der drei auf einer Webseite ganz in der Nähe ansehen.

Wer es nicht so eilig hat mit den Neuigkeiten kann auch die Mails des Acorn News Service (ANS) abonnieren. Dann bekommt man zirka einmal im Monat eine Mail mit den Aktualitäten.

Mit Drag 'N Drop gibt es ein PDF Magazin. Drag 'N Drop kümmert sich nicht nur um die Neuigkeiten. Zum Reinschnuppern kann man sich einen kleinen Teil des Magazins kostenlos herunterladen. Wer lieber Papier in der Hand hat statt auf einen Bildschirm zu starren kann auch das Archive Magazin beziehen. Auch Archive liefern natürlich mehr als nur Neuigkeiten.

Auch die anderen comp.sys.acorn Newsgruppen und das RISC OS Open Forum kann eine Quelle für Interessantes sein. Für diejenigen die sich nur für Neuigkeiten interessieren ist es aber doch eher mühselig die Beiträge herauszusuchen. Man kann aber dafür auf sehr interessante Dinge stoßen.

Alle bislang genannten Quellen für RISC OS Neuigkeiten sind in englischer Sprache. In Deutsch sieht es ziemlich schlecht aus. Es gibt nur zwei Quellen. Die eine ist die GAG News, ein Magazin das von Herbert zur Nedden herausgegeben wird und alle zwei Monate im Briefkasten landet. Ich denke die meisten die das hier lesen kennen die German Archimedes Group (GAG) und die News. Wenn nicht dann wird es nach über 25 Jahren GAG News endlich Zeit das zu ändern. In der GAG News geht es nicht nur um Neuigkeiten. Bei den meisten Artikeln geht es eher um das Leben mit RISC OS. Die andere Quelle ist eigentlich keine richtige Quelle für Neuigkeiten aus der RISC OS Welt. Steffen Huber postet in seinen Blog hubersn.RISC OS unregelmäßig interessante Dinge rund um RISC OS. Nicht immer sind das aktuelle Themen, aber es sind immer interessante Artikel.