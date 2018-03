1 2 3, Raspberry Pi

Noch vor ein paar Jahren war der A9home mein RISC OS Rechner. Der unverschämt kostengünstige Raspberry Pi B war schon interessant und es gab da schon ein paar Dinge die mich beim A9home nervten. Also habe ich mir 2012 das B Board, Gehäuse, Netzteil, SD Karte und einen HDMI zu DVI-D Kabel besorgt. Mein Monitor hat leider kein HDMI Anschluss. USB Maus und Tastatur hatte ich ja noch. Es war einer der zweiten Generation mit 512 MByte RAM und wahrscheinlich ist das Board auf der Insel hergestellt worden. Keine Ahnung woran man das ersehen kann. RISC OS war schnell eingerichtet, auch wenn ein guter Teil der SD Karte erst Mal ungenutzt blieb. Es gab Probleme mit der Auflösung. RISC OS und auch Linux wollten nicht die 1920 x 1080 des Monitors nutzen. Nach Forschungen konnte ich das Probleme in der config.txt beheben. Dort habe ich einfach auf die Auflösung festgeschrieben. Vermutlich ein Problem mit dem DVI-D Anschluss und meinen Kabel. Später konnte ich mit friemeln die gesamte SD Karte für RISC OS nutzen. Aber so richtig warm wurde ich nicht mit dem Raspberry Pi B. Im Vergleich zum A9home mit RISC OS 4.42, eine Vorversion von Select 4, war die Himbeere mit RISC OS 5 in etwa gleich schnell und hatte keine Festplatte. Klar ich hätte eine Festplatte anschließen können, aber USB 2 ist nicht gerade der Renner für eine Festplatte oder gar SSD. Also bin ich erst Mal beim A9home geblieben und habe aus dem Raspberry Pi B einen 24/7 Linux Rechner gemacht der unter anderem mein Mailrelay für Messenger Pro ist und sich zum Internet hin um die richtige Verschlüsselung kümmert. Die Verschlüsselung von Messenger Pro beziehungsweise des Moduls SecureSockets ist ja bekanntlich so auf dem Niveau von Windows XP. Anfangs gab es zwar Probleme mit der SD Karte, aber als ich dann die richtige Karte gefunden hatte lief der Rechner. Zumindest bei diesen Model sollte man auf die richtige SD Karte achten. Die alte Karte hat dann gute Dienste in meiner Kamera geleistet.

2016 habe ich es dann noch Mal mit dem Raspberry Pi 2 und einen passenden Netzteil versucht. Da ich bislang nur Messenger Pro 5 hatte, habe ich mir direkt Version 7 besorgt. Das war beim B Model für mich einer der Fehler die ich gemacht habe. Mail mit Messenger Pro ist für mich eine sehr wichtige Anwendung unter RISC OS. Die UTF-8 Probleme von Messenger Pro 7 waren bis dahin weitestgehend behoben und bislang gibt es auch keine neuere Version. Dieses Mal hat es dann auch geklappt. Der Zweier ist doch schneller als ein A9home und kommt mit einen GByte RAM. Für RISC OS eine riesiger Hauptspeicher. Wie beim Einser habe ich versucht so wenig wie möglich auf die SD Karte zu schreiben. Nebenbei braucht der Zweier im Gegensatz zum Einer eine microSD Karte. Scrap ist auf die 512 MByte große RAM-Disc gelandet und gearbeitet wird ausschließlich auf meinen NAS das mit dem schnellen NFS und Sunfish angebunden ist. Auf der SD Karte sind nur das System, die Programme und deren Konfigurationen. Die RISC OS Partition habe ich nicht vergrößert da ich eh keine Daten dort ablege. Die Problem mit der Auflösung kannte ich ja schon und konnte dies schnell beheben. Mit dem zweiten Himbeerkuchen habe ich es dann geschafft den Rechner zu wechseln. Der A9home staubt jetzt hinter dem Monitor vor sich hin. Schade ist das nur einer der vier ARMv7 Kerne unter RISC OS genutzt werden kann.

Vor ein paar Monaten habe ich dann den Raspberry Pi 3 auf meinen Schreibtisch "gewuchtet". :-) Da ich den Zweier noch nicht auf RC15 von RISC OS 5.23 gehoben habe, wurde eine neue und deutlich schnellere SD Karte angeschafft die 64 GByte groß ist. Kleinere Karten sind leider auch langsamer. Aktuell benutze ich nicht einmal fünf Prozent der Karte. RC15 ist die erste RISC OS 5 Version die auf den Raspberry Pi 3 läuft. Dieses Mal habe ich mich entschlossen auch SystemDisc anzuschaffen um die gesamte SD Karte zu nutzen. Ja, ich weiß etwas widersprüchlich. Wie gehabt habe ich in ein paar Stunden den Rechner nach meinen Wünschen eingerichtet. Vieles habe ich vom Raspberry Pi 2 direkt übernommen. Die meiste Arbeit war es vieles bootfähig auf dem NAS auszulagern. Positiv erstaunt musste ich feststellen das RISC OS nun die richtige Auslösung hatte. Ein Ändern der config.txt ist nicht mehr notwendig für mich. Vermutlich hat sich da etwas beim Bootloader geändert. Der Dreier ist noch Mal etwas schneller als der Zweier. Der Dreier hat noch WLAN, Bluetooth und einen ARM8 an Board. Leider unterstützt RISC OS 5 diese drei Dinge nicht. WLAN wäre interessant, auch wenn nur in einen mobilen Gerät. Vielleicht kommt das ja noch.

Leider wurde mir nach einigen Versuchen klar das SSH nicht funktioniert. Als ich die SD Karte in den Raspberry Pi 2 steckte lief SSH ohne Probleme. Also wird das Problem mit einer Inkompatibilität des ARMv8 Prozessors zusammenhängen. Der ARMv7 Modus entspricht offenbar nicht exakt einen ARMv7 Prozessors. Also habe ich schweren Herzens SSH erst Mal zu den Akten gelegt und das nur noch über meinen Linux PC gemacht. Nach einige Wochen wollte ich dann ein StrongED Skript benutzen das ich vor vielen Jahren geschrieben hatte und das mit sed läuft. Der Rechner fror ein. Ich konnte ihn dann mit <Alt><Pause> befreit. Das Problem war das der sed Interpreter nicht auf den Dreier läuft. Als dann auch mein StrongED Modus das mit dem mawk Interpreter (eigentlich reicht awk) läuft auch den Rechner einfror dämmerte mir langsam das die riscos.info Programme Probleme mit dem Raspberry Pi 3 haben. Das awk Skript ist für mich elementar um Texte wie diesen hier zu schreiben. Der Modus fügt temporär dem Text fehlendes HTML hinzu und zeigt ihn als Webseite in NetSurf an. Damit kann ich die HTML Links und so weiter testen ohne aus dem Text eine richtige HTML Seite zu machen. Wenn ich den Text fertig habe ziehe ich ihn in das Textfeld der Blogsoftware und kann den Beitrag veröffentlichen. Als auch dieser StrongED Modus nicht mehr lief habe ich eine Nacht darüber geschlafen und dann die SD Karte in den Raspberry Pi 2 gesteckt und die Kabel umgestöpselt. Schade, da ich mit dem Dreier eigentlich recht zufrieden war. Aber solange für mich sehr wichtige Dinge nicht auf dem ARMv8 Rechner laufen wird das so bleiben.

Was ich nun mit dem Dreier mache weiß ich noch nicht. Als Ersatz für meine 24/7 Raspberry Pi B ist er eigentlich zu Schade da ich das mehr an Leistung dort nicht brauche und der Dreier verbraucht auch etwas mehr Strom. Ich bin vermutlich auch ein recht spezieller Fall. Wer von den RISC OS Benutzern benutzt schon Kommandozeilenprogramme aus der unixoden Welt. Die meisten werden vermutlich gut mit dem Raspberry Pi 3 fahren. Vielleicht noch wichtig ist das neuere Raspberry Pi 2 Board (V1.2) den gleichen Prozessor wie der Raspberry Pi 3 hat. Wenn auch mit dem alten Takt und wie es aussieht auch ohne WLAN und Bluetooth. Damit werden neuere Raspberry Pi 2 Boards auch via ARMv8 betrieben und werden sicherlich die gleichen Probleme mitbringen die ich beschrieben habe. Wie es aussieht ist der Raspberry Pi B von dem Model B+ ersetzt worden. Das B+ Model braucht eine microSD statt der großen SD Karte. Ansonsten scheint es keine entscheidene Änderungen geben zu haben. Nebenbei ist der Linux Desktop von Raspbian beim Dreier durchaus benutzbar. Nicht so flüssig wie man sich das wünschen würde, aber doch benutzbar. Der Einer war da nicht zu ertragen. Den Zweier habe ich nicht unter Linux ausprobiert, den brauch ich für etwas anderes. Das schöne am Raspberry Pi ist das man sich nicht in finanzielle Unkosten stürzen muss und insgesamt haben meine drei Raspberry Pi weniger gekostet als alle meine anderen RISC OS Rechner einzeln. OK, der zweite Risc PC den ich ersteigert habe war auch nicht so teuer. Zusätzlich kann man schnell Linux, Kodi und so weiter auf dem Rechner installieren.

Wenn dann mal ein Raspberry Pi 4 kommen sollte wird der vermutlich auch ein ARMv8 Prozessor haben und so lange nicht SSH, sed, awk und andere Programme aus dem Hause riscos.info oder wen auch immer nicht damit laufen werde ich wohl bei meinen Raspberry Pi 2 bleiben. Für den Vierer hätte ich eine kleine Wunschliste. USB 3.0 wäre wirklich gut. Dann könnte man guten Gewissens eine Festplatte oder SSD an den Rechner anschließen um die SD Karte nahezu arbeitslos zu machen. Statt 100 MBit Netzwerk wären ein GBit für eine schnellere Anbindung an das NAS auch nicht zu verachten. Der Knaller wäre natürlich SATA, aber ich will Bescheiden bleiben und auf USB 3 oder GBit Netzwerk hoffen. Natürlich sollte das dann auch von RISC OS unterstützt werden, ansonsten würde das ja keinen Sinn machen. Schneller darf der Rechner dann natürlich auch werden und vielleicht kommt ja dann auch die Multicore Unterstützung von RISC OS 5 die aber auch schon beim Raspberry Pi 2 und 3 nicht schlecht wäre. Aber das wird vermutlich noch einige Zeit dauern.