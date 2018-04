Die Jagd nach Keksen

Einige Webseiten blenden einen Banner oder ein Fenster ein um die Besucher darüber zu informieren das die Webseite Cookies benutzt. Es ist zu erwarten das zukünftig mehr Webseiten uns mit solchen Meldungen beglückt. Früher, als noch Krieg zwischen den Browsern herrschte, haben Browser jedes mal wenn der Webserver einen Cookie setzen wollte nachgefragt ob man damit einverstanden ist. Den meisten Webbenutzer hat das offenbar reichlich genervt und so haben die das Häkchen Alle Cookies akzeptieren angeklickt und das Fensterchen war nicht mehr gesehen. Heute fragen die Browser so etwas nicht mehr, heute machen die Webseiten das. Es muss einen Grund geben warum wir vor Cookies gewarnt werden.

http und damit auch https ist ein zustandslose Protokoll. Der Browser baut eine Verbindung zum Webserver auf, lädt die Dateien herunter und beendet dann die Verbindung. Klickt man auf einen Link wird eine neue Verbindung aufgebaut, die jeweiligen Dateien heruntergeladen und die Verbindung beendet. Beim zweiten Aufruf weiß der Webserver nichts von dem ersten Aufruf beziehungsweise kann diese nicht dem gleichen Benutzer oder genauer Browser zuordnen. Meist ist das kein Problem. Aber zum Beispiel in einen Online Shop kann das schon zu ein Problem führen wenn zwischen Warenkorb und Benutzer/Browser keine Zuordnung besteht.

Als Lösung dieses Problems könnte man für jeden Benutzer eine eindeutige Sitzungskennung in den Links einbauen. Das macht nicht nur unschöne URLs. So wird zum Beispiel beim Forum aus https://forum.acorn.de/board.php?id=2 dann zum Beispiel https://forum.acorn.de/board.php?id=2&s=ethcikoupjq5visdlgv14rt3d6 . Diese Sitzungskennung (hier ethcikoupjq5visdlgv14rt3d6 ) ist dann im jeden Link enthalten. Man behält also diese Kennung wenn man sich durch das Forum klickt. Ein anderer Besucher erhält dann natürlich eine andere Sitzungskennung. Damit kann der Webserver den Besucher eindeutig identifizieren. Wenn man dann eingeloggt ist, den Link weitergibt und der andere dann den Link aufruft während man noch eingeloggt ist kann es sein das der andere damit die eigene Sitzung übernimmt und im eigenen Namen Unfug machen kann. Im Forum geht das zum Glück nicht. Aber so etwas ist grundsätzlich möglich und funktioniert vielleicht bei anderen Seiten. Nachteil dieser Methode ist das man keine eindeutigen Links erhält. Eine Suchmaschine würde so bei jeden Besuch eine neue Webadresse erhalten und müßte die dann als neue Seite in seinen Index speichern. Bei einer Weitergabe der Webadresse mit Sitzungskennung würde zusätzlich die eindeutige Zuordnung verloren gehen. Wegen diesen Problemen ist diese Art der Zuordnung nicht üblich.

In der Regel benutzt man aber Cookies um die Verbindung zwischen Browser und Webserver zu halten. So auch das Forum. Warum da die Kennung in den Links erscheint ist mir nicht klar. Vermutlich eine Sache der Konfiguration von der eingesetzten Programmiersprache PHP. Bei Cookies sendet der Webserver oder ein JavaScript eine Kennung. Jeder Cookie hat einen Namen. Diesem Cookienamen wird ein Text zugeordnet. Wie bei der Sitzungskennung enthält dieser Text oft eine zufällige und eindeutige Zeichenfolge. Damit kann der Webserver dann den Benutzer beziehungsweise Browser beim zweiten Aufruf wiedererkennen.

Der Browser speichert diesen Cookie dann für eine gewisse Zeit. Auf der Serverseite wird zum Beispiel bei einen Shop der Warenkorb in der Datenbank gespeichert und der Sitzungskennung zugeordnet. Wenn ich mich beim Forum einlogge wird der Cookie meinen Zugang zugeordnet und ich kann damit zum Beispiel einen Betrag posten der dann automatisch meinen Benutzernamen und so weiter enthält. Cookies sind also ein wichtiges und nützliches Werkzeug damit der Webserver einen Besucher wiedererkennt.

Es gibt auch eine andere Möglichkeit sich in eine Webseite einzuloggen. Die nennt sich HTTP-Auth. Dabei wird ein kleines Fenster angezeigt das einen zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort auffordert. Wenn der Benutzer eingeloggt ist sendet der Browser bei jeden Aufruf dem Webserver die Zugangsdaten. Leider ist es meist für Programme auf dem Webserver nicht möglich den Benutzernamen des Eingeloggten herauszufinden. Cookies sind da die bessere Lösung. Wo eine Zuordnung nicht notwendig ist aber ein Passwortschutz erwünscht ist kann HTTP-Auth eine sehr gute Lösung sein.

Im Bild sieht man den Cookiemanager von NetSurf. Cookies sind an eine Domain gebunden und es können von einer Domain mehrere Cookies gesetzt werden. Hier im Beispiel ist es das Forum. forum.acorn.de hat zwei Cookies in den Browser abgelegt. Einmal den Cookie pmfSess der gesetzt wurde nachdem ich mich eingeloggt habe. Der Cookie s entspricht der Sitzungskennung von oben und wurde beim Betreten des Forums gesetzt. Beide Cookies haben den gleichen Inhalt. Halt die Sitzungskennung die hier mit eth beginnt und mit 3d6 endet. Wenn ich jetzt noch im Forum mit dieser Sitzung eingeloggt wäre könnte man sicherlich meine Sitzung übernehmen und in meinen Namen Unfug im Forum posten und so weiter. Das zu prüfen ist etwas umständlich und deshalb habe ich das beim Forum nicht geprüft. Bei vielen Webseiten ist dies ein bekanntes Problem. Deshalb sollte man sich grundsätzlich bei Webseiten ausloggen, insbesondere wenn auch andere Zugriff auf den Rechner haben. Zusätzlich ist es ratsam Seiten bei den man sich einloggen kann mit https zu verschlüsseln. Diejenigen die zum Beispiel ein WLAN abhören haben es mit https schwerer an die Sitzung oder den Zugangsdaten zu kommen. Ohne Verschlüsselung kann man die Zugangsdaten und Sitzung stehlen. Es sei den die Webseite benachrichtigt einen per Mail über ein Login oder versendet über einen weiteren Kanal, wie zum Beispiel SMS, eine zusätzliche PIN oder ähnliches. Stichwort: Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Jeder Cookie ist an einer Domain gebunden. Hier ist es halt forum.acorn.de. Es könnte dort auch .acorn.de stehen, dann gilt der Cookie für alle Subdomains von acorn.de. Das heißt aber auch das kein anderer Webserver mit einer anderen Domain die Forumscookies auslesen kann. Auch wenn ich es wollte kommt der ArcSite-Webserver nicht an die Cookies vom Forum. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen warum es dann soviel Diskussionen über Cookies gibt. Wenn zum Beispiel die Werbebranche nicht an meine Cookies kommen wo ist das Problem? Meine Interessen für RISC OS und so weiter sind weitestgehend geschützt vor den Augen der Neugierigen. Die Lösung ist recht einfach. Man muss nur auf der Webseite externen Inhalt einbinden. Oft nimmt man dafür ein Bild. Das muss nur 1 x 1 Pixel groß sein und kann durchsichtig sein. Schon kann ein Dritter Cookies im Browser setzen. Wenn mehrere Webseiten dieses Bild verlinkt haben, kann dieser Dritte einen beim Surfen im Web verfolgen. Werbebanner, das Analyseprogramm der bekannten Suchmaschine, Daumenhoch-Bilder und so weiter können da die Toren für die Dritten sein.

Wenn man dann bei diesen Dritten, sei es bei einen der vielen Dienste der bekannten Suchmaschine oder bei einen sozialen Netzwerk, eingeloggt ist, kann dieser das Surfen sogar einen seiner Benutzer zuordnen und erfährt so einiges mehr über die Interessen und auch dessen Verhalten im Netz. Was diese Dritten dann mit diesen Daten anstellen will ich hier nicht erörtern.

Zurück zu den Forumscookies. Zu den Cookies kann noch ein Pfad (Path) angegeben werden um die Nutzung auf ein Verzeichnis zu beschränken. Das ist aber weitestgehend uninteressant. Interessanter ist der Punkt Expires (Erlöschen, Auslaufen). Hier kann der Webserver beziehungsweise das JavaScript angeben wie lange dieser Cookie gültig sein soll. Hier beim Loggincookie sind das 30 Tage. Beim Cookie s steht Session (Sitzung). Das meint der Cookie wird beim Beenden des Browsers ungültig. Ein Cookies kann sich durchaus auch Jahre einnisten. Das ist aber meist nicht notwendig, da mit dem nächsten Besuch der Seite beziehungsweise der Aufruf von Inhalt der Dritten die Lebenszeit des Cookies automatisch verlänger wird.

Bei Last used wird der letzte Kontakt beziehungsweise die letzte Cookieverlängerung bekanntgegeben. Das braucht auch der Browser um zu wissen wann der jeweilige Cookie ungültig wird. Der Rest der Einträge der Cookies sind hier nicht wichtig. Die Browser speichern die Cookies in einer Datei oder einer eigenen Datenbank auf den Datenträger.

Cookies sind durchaus sehr nützlich bei Warenkörben und beim Login. Es sind auch noch weitere recht nützliche Dinge möglich und werden auch manchmal umgesetzt. Leider werden Cookies sehr oft zum Tracking der Websurfer missbraucht. Bei genauer Betrachtung sind sehr viele Cookies ohne wirklichen Mehrwert für die Webseitenbesucher, auch wenn die Webseite bei der Cookiemeldung anderes verspricht. Welche Möglichkeiten gibt es um sich dagegen zu wehren?

Unter RISC OS betrachte ich hier nur NetSurf. RISC OS Browser wie Fresco oder Browse/Phoenix sind veraltet und Otter ist nicht wirklich stabil und noch weniger schnell. Aber weiter unten kann man mehr über die Möglichkeiten von Otter herausfinden. Im Iconbarmenü von NetSurf unter Öffnen kann man den Menüpunkt Cookies verwalten... auswählen um den Cookiemanager zu öffnen. Das Bild oben zeigt den Cookiemanager von NetSurf. Mit einen Klick auf die kleinen Dreiecke kann man wie im Bild zu sehen die Einträge aufklappen um Einblick auf die Details der gespeicherten Cookies zu bekommen. Wer NetSurf schon länger benutzt und sich nie um die Cookies gekümmert hat wird sich sicher an die eine oder andere Webseite erinnern. Aber vermutlich werden da auch unbekannte Domains auftauchen. Diese Cookies sind dann vermutlich über die Dritten eingefangen worden.

Mit dem Menüpunkt Alles auswählen kann man alle Domains markieren. Wenn man will kann man dann mit der Adjusttaste der Maus (rechte Taste) einzelne Domains oder Cookies abwählen. Natürlich kann man die Cookies auch einzeln auswählen. Dann kann man unter dem Menüpunkt Auswahl mit Löschen die ausgewählten Cookies löschen. Wenn man irgendwo eingeloggt ist sollte man durch das Löschen aus der Webseite ausgeloggt sein.

NetSurf ist dann ausgeloggt. Die Webseite wird den Zugang mit dem gelöschten Cookie noch eine zeitlang offen halten. Mehr Möglichkeiten im Bezug auf Cookies bietet NetSurf nicht. Die Cookies werden in der Datei Cookies bei den NetSurf-Einstellungen, also üblicherweise in $.!Boot.Choices.WWW.NetSurf.Cookies gespeichert. Die Datei ist eine TSV Datei und kann in einen Editor oder Tabellenkalkulation betrachtet und editiert werden. Der Einsatz von einen speziellen Programm ist natürlich auch möglich. Wie es aussieht wird diese Datei erst beim Beenden von NetSurf auf den aktuellen Stand gebracht. Ein Ändern der Datei ist also nur sinnvoll wenn NetSurf nicht läuft. Man könnte zum Beispiel die Datei Cookies durch eine Standarddatei austauschen die keine Cookies enthält. Eine Auswahl von Cookies zu behalten kann an der Lebenddauer des Cookies scheitern.

Wer NetSurf ohne die gespeicherten Cookies starten möchte, muss erst Mal alle Cookies löschen und NetSurf beenden. Man soll dann noch einen Blick in die Cookiedatei werfen. Bei mir waren da noch Überreste in der Datei. Ich habe die dann einfach im Editor gelöscht. Alles unterhalb der Zeile die mit Version: anfängt kann gelöscht werden. Diese leere Cookiedatei kann man nun kopieren und im gleichen Verzeichnis als CookiesLeer ablegen. Nun die Run-Datei von NetSurf (!NetSurf.!Run) in einen Editor öffnen und gegen Ende der Datei über WimpSlot -min 7853k -max 7853k folgende Zeilen hinzufügen.

| Cookies loeschen

Copy <Choices$Dir>.WWW.NetSurf.Cookies .WWW.NetSurf.CookiesAlt ~CFS~V

Copy <Choices$Dir>.WWW.NetSurf.CookiesLeer .WWW.NetSurf.Cookies ~CFS~V

Mag sehr gut sein das für den WimpSlot andere Werte angegeben werden. Das liegt dann an der benutzten NetSurf Version. Ich habe die aktuelle Testversion genommen die vielleicht morgen einen anderen WimpSlot braucht. Die erste Zeile ist Kommentar und ist auch nicht notwendig. Mit der zweiten Zeilen wird die bestehende Cookiedatei als CookiesAlt kopiert. Kann ja mal sein das man da doch einen Cookie wiederherstellen möchte und so hat man die Version von der vorherigen Sitzung. Wer darauf verzichten kann läst diese Zeile einfach weg. In der dritten Zeile wird die leere Cookiedatei über die eigentliche Cookiedatei kopiert. Danach startet NetSurf und hat keine Cookies mehr. Bitte beachten das nach einen Update von NetSurf das man über die alte Version zieht diese Zeilen verloren gehen. Die muss man dann wieder einfügen. Man sollte bei einen Update auf keine Fall die alte Run-Datei in die neue NetSurf Version kopieren. Es kann sein das diese geändert wurde und insbesonders kann es sein das der Speicherverbrauch von NetSurf größer geworden ist und es mit einen zu kleinen WimpSlot zu Problemen kommt.

Es wäre denkbar mit einen zusätzlichen Programm beim Start oder beim Beenden die Cookiedatei zu verändern. Ich könnt mir vorstellen das man dann alle Cookies löscht und nur ausgesuchte behält. Es gab Mal ein externes Programm zur Cookieverwaltung, aber kurz nach der Veröffentlichung hat NetSurf das Format der Datei geändert.

Da NetSurf mit JavaScript weiterhin seine Probleme hat werden nicht alle Cookies gesetzt. Für diejenigen die Cookies vermeiden möchten sicher ein Vorteil. Aber bei einigen Sites kann das auch ein Nachteil sein wenn dadurch der Besuch der Webseite behindert wird.

Da viele die hier vorbeikommen kein RISC OS für das Web benutzen hier noch kurz was dort möglich ist. Bei den Einstellungen wird man das oft unter Datenschutz finden. Hier kann man die Cookies einsehen und löschen und auch Cookies grundsätzlich verbieten. Es gibt aber einige Webseiten die auf Cookies bestehen und beim Onlineshopping und da wo man sich einloggen muss sind Cookies in der Regel notwendig. Deshalb ist es also nicht ratsam Cookies grundsätzlich zu verbieten. Meist gibt es aber die Möglichkeit ausgesuchten Domains Cookies zu erlauben oder zu verbieten. Für mich ist das aber viel zu umständlich und da ich nirgends dauerhaft eingeloggt bin oder irgendwo Einstellungen gespeichert wissen möchte lösche ich per Einstellung die Cookies beim Beenden des Browsers. Dadurch werden Cookies angenommen und sind nach dem Beenden des Browsers verschwunden. Zusätzlich gibt es bei einigen Browsern die Möglichkeit Cookies von Dritten zu verbieten. Mit dieser Möglichkeit kann eine Seite die man nicht wirklich besucht keine Cookies setzen. Ich persönlich nutze diese Möglichkeit. Welche Einstellung, wenn überhaupt, man vornimmt muss natürlich jeder für sich entscheiden und ausprobieren.

Aber auch wenn man beim Start des Browsers keine Cookies mehr hat und auch die Cookies von Dritten blockiert, kann man weiterhin verfolgt werden. Denn es gibt noch die Supercookies die ohne die klassischen Cookies funktionieren. Den externen Inhalt holt der Browser ja weiterhin. Es ist auch zu erwarten das die Supercookies in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Bei den Supercookies werden durch verschiedene Techniken Fingerabdrücke vom Browser erstellt. Da geht es um installierte Schriften, Plugins, Web Storage und vieles vieles mehr. Dem kann man sich eigentlich nur entziehen wenn man sich von den anderen Webbenutzern nicht unterscheidet. Also sich in der Masse versteckt. Abweichungen von der Norm sind dann oft ein eindeutiges Merkmal.

Wie sieht es bei ArcSite und Cookies aus? Ja, bei ArcSite werden Cookies benutzt, aber nur in einen speziellen Bereich um zu Beispiel Texte wie diese hier zu veröffentlichen. Dieser Bereich ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und so gibt es nur für mich bei ArcSite Cookies. Tracking ist also nicht bei ArcSite. Warum auch?