Sichere Transportverschlüsselung bei Mails

Als vor fünf Jahren die maßlose Neugier einer Behörden bekannt wurde, ist das Thema Verschlüsselung stärker in den Vordergrund gerückt. Nicht nur im Web, sondern auch bei Mail und anderen Protokollen. Im Internet wurde seit dem mehr Wert darauf gelegt der Neugier zumindest ein wenig entgegen zusetzen.

Ich selbst habe schon vorher die Notwendigkeit gesehen die Mailübertragung zu verschlüsseln. Deshalb habe ich mir schon vor über 10 Jahren NetFetch besorgt um dann POP3 und SMTP mit Verschlüsselung zu nutzen. Das war für mich der einzige Grund mir NetFetch oder eigentlich Hermes zu besorgen. Hermes war das erste RISC OS Programm das POP3 und SMTP mit Verschlüsselung konnte. Später konnte auch Messenger Pro selber mit SMTP, POP3 und IMAP mit Verschlüsselung umgehen. Tatsächlich handelt es sich bei Hermetic innerhalb von Messenger um eine abgespeckte Version von Hermes. Später bin ich auf IMAP umgestiegen und auch dort habe ich natürlich grundsätzlich nur mit aktivierter Transportverschlüsselung gearbeitet.

Sowohl Hermes als auch Messenger Pro benutzt für die Verschlüsselung das Modul SecureSockets. Wie es aussieht basiert das Modul auf OpenSSL 0.9.8a. Diese OpenSSL Version wurde im Oktober 2005 veröffentlicht und unterstützt deshalb vermutlich die SSL Versionen 2, 3 und 3.1 alias TLS 1.0. Alle diese Versionen sind veraltet und werden bis auf TLS 1.0 von einigen Clients aus guten Grund nicht mehr unterstützt. TLS 1.1 sollte man nach Möglichkeit nicht mehr nutzen und auch TLS 1.2 steht auf der Abschussliste. Nur TLS 1.3 gilt nach heutigen Stand als sicher. Das wurde aber leider nach Verzögerungstaktik erst vor ein paar Monaten zum offiziellen Standard und wird deshalb aktuell nur von wenigen Servern und Clients unterstützt. Das ist vermutlich aber auch ein Zeichen das TLS 1.3 recht gut die Neugierigen ausschließt. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Verschlüsselungen innerhalb von SSL beziehungsweise TLS bei denen sich in dem letzten Jahrzehnt auch viel getan hat. Lange Rede kurzer Sinn: SecureSockets ist völlig veraltet und bietet keine halbwegs sichere Verschlüsselung. Mit einen gut ausgestatteten Gamer PC sollte die Verschlüsselung die SecureSockets bietet in absehbarer Zeit zu knacken sein. Zusätzlich hat Messenger Pro 7 Probleme mit dem verschlüsselten Versand von Mails. Wenn ich mich richtig erinnere trifft das besonders bei Anhängen zu. Ob es diese Probleme noch mit Messenger Pro 8 bestehen ist mir nicht bekannt. Ich bin diese Probleme von vorneherein aus dem Weg gegangen.

Eine Lösung des Problems sind die Programme POP3S und SMTPS von Alexander Ausserstorfer. POP3S und SMTPS basieren anscheinend auf GnuTLS 3.4.10 aus dem Jahr 2016 und damit wird auch TLS 1.2 unterstützen. Damit bieten beide Programme beim Mailserversand per POP3S und SMTPS beziehungsweise POP3 und SMTP mit StartTLS aus heutiger Sicht eine brauchbare Verschlüsselung. Ausprobiert habe ich die Programme nicht, da ich zu der Zeit schon IMAP genutzt habe. Wenn GnuTLS TLS 1.3 unterstützt und diese Version für RISC OS portiert wird sollte eine Unterstützung von TLS 1.3 in POP3S und SMTPS kein Problem darstellen. Leider ist die Lizenz von beiden Programmen unklar. Es wird nur thanksware genannt. Aber nicht ob es erlaubt ist die Programme zu ändern, geändert weiterzugeben und so weiter.

Eine weitere Möglichkeit ist ein Proxy zu dem sich Messenger, Hermes oder POPStar unverschlüsselt verbindet und der dann die Kommunikation zu den Mailserver verschlüsselt weiterreicht. In GAG News 133 berichtet Herbert zur Nedden von so einer Lösung mit dem Proxy Perdition den er auf einen Raspberry Pi mit Linux zum Laufen gebracht hat. Der Proxy Perdition unterstützt POP3 und IMAP. Für SMTP hat Herbert den Mailserver Postfix auf seinen Linux Raspberry Pi installiert und konfiguriert damit Postfix die ausgehenden Mails verschlüsselt weiterreicht. Herbert hat damit die Probleme mit Mailanhängen bei verschlüsselter Verbindung von Messenger Pro 7 gelöst. In der GAG News erläutert er auch die Möglichkeit mit mehreren Servern Mails abzuwickeln.

Meine Lösung des Problems basiert wie bei Herbert auf einen Raspberry Pi unter Linux und ist älter als die von Herbert. Oder besser formuliert ich hatte meine Lösung schon vorher im Einsatz. Meine Motivation war eine möglichst gute Verschlüsselung für IMAP und SMTP zu erhalten. Mein Raspberry Pi B mit Linux war schon vorher im 24/7 Dienst gewesen und tut es noch immer. Der Mailserver Postfix lief schon darauf um mich über Probleme, Updates und so weiter per Mail zu informieren. Natürlich habe ich Postfix direkt mit Verschlüsselung konfiguriert. Die Mails werden per SMTP AUTH ins Internet gesendet. Als mir dann klar wurde das die Verschlüsselung von SecureSockets unter aller Kanone ist habe ich für SMTP den 24/7 Raspberry Pi als Smarthost genommen und die IP meines RISC OS Rechners freigeben. Ich hätte auch SMTP AUTH einrichten können. Da hat aber die Faulheit gesiegt. Beide Rechner sind schließlich im inneren LAN. Für IMAP habe ich mich für stunnel entschieden. Ich hatte damit schon ein paar Jahre vorher einen POP3 Server zu einen POP3S Server erweitert. Mit stunnel kann man eine verschlüsselte Verbindung zu einer unverschlüsselten machen und umgekehrt. stunnel kann zum Beispiel die verschlüsselte POP3S Anfrage auf den Port 995 annehmen und leitet die an den POP3 Server ohne Verschlüsselung an Port 110 weiter. Das ist möglich da die "S-Protokolle" wie POP3S, SMTPS und IMAPS mit TLS eine verschlüsselte Verbindung aufbauen und dann mit den unverschlüsselten Protokoll, also POP3, SMTP beziehungsweise IMAP arbeiten. Damit läuft das unverschlüsselte Protokoll in einen TLS Tunnel geschützt vor dem Abhören. Das geht auch in die andere Richtung. Also kann stunnel zum Beispiel eine unverschlüsselte SMTP Verbindung annehmen um diese in einen TLS Tunnel an einen SMTPS Server weiterzureichen. Genau so eine Fähigkeit brauchte ich für RISC OS. Mit stunnel kann man auch Protokolle die es nur unverschlüsselt gibt in einen TLS Tunnel verschlüsseln. Natürlich müssen beide Seiten das unterstützen, also zum Beispiel auf stunnel zurückgreifen.

Zurück zur meiner Lösung. Ich habe in Messenger Pro als SMTP die IP Nummer des Raspberry Pi angegeben und die Verschlüsselung deaktiviert. Der Mailserver auf der Himmbeere nimmt dann meine ausgehende Mails an und versendet die dann via SMTP AUTH inklusive Verschlüsselung (STARTTLS) ins Internet. Wie man Postfix dafür konfiguriert will ich hier nicht erläutern. Dafür gibt es im Web genügend Anleitungen. Man muss nicht Postfix nehmen das sollte auch mit Exim, Qmail und so weiter funktionieren. Herbert nimmt sich zusätzlich in der News Exim vor.

Interessanter ist hier stunnel. Nach Debian Art installiert man mit sudo apt-get install stunnel4 auf den mit Raspbian betriebenen Raspberry Pi stunnel. Mit dem Kommando sudo editor /etc/default/stunnel startet man den Editor und sucht die Zeile mit ENABLE=0 in der Konfigurationsdatei heraus. Dann ersetzt man die 0 mit einer 1 und speichert die Datei. Nur so startet stunnel beim Booten. In /etc/stunnel habe ich dann die Datei stunnel.conf ( sudo editor /etc/stunnel/stunnel.conf ) mit folgenden Inhalt angelegt. Wie man die Datei nennt ist egal, sie sollte nur mit .conf enden. Umlaute, Leerzeichen und so weiter sollte man vermeiden. Funktionieren aber vielleicht.

[imaps]

client = yes

accept = 143

connect = imaps.example.com:993

sslVersion = all

options = NO_SSLv3

options = NO_TLSv1

options = NO_TLSv1.1

stunnel ist damit im Clientmodus, nimmt alle Anfragen auf den Port 143 (IMAP) an und leitet die Verbindung an den IMAPS Server imaps.example.com auf dem Port 993 in einen TLS Tunnel weiter. In den anderen vier Zeilen erlaube ich alle unterstützten SSL und TLS Versionen um darunter SSL 3, TLS 1.0 und TLS 1.1 zu verbieten. SSL 2 wird von Hause aus nicht mehr unterstützt. In der Konfiguration werden damit nur TLS 1.2 Verbindungen erlaubt. Wenn TLS 1.1 erlaubt werden muss, dann einfach in der letzten Zeile ein Semikolon ( ; ) voranstellen. Damit kommentiert man die Zeile aus. Diese letzten drei Zeilen sind nicht notwendig verhindern aber das Herunterstufen der Sicherheit von den unbekannten Dritten. Bei schlechter Verschlüsslung könnte der vielleicht doch mitzulesen. Natürlich muss man statt imaps.example.com die Adresse seines IMAPS Server angeben. In Messenger Pro trägt man dann als IMAP Server die IP Nummer des Raspberry Pi ein und deaktiviert die Verschlüsselung. Wenn ich das richtig sehe ist das [imaps] in der Konfiguration nur eine Bezeichnung und leitet eine Konfigurationsblock ein. Benutzt man mehrere stunnel Konfigurationen müssen sich diese Bezeichnungen unterscheiden. Um stunnel mit der Konfiguration zu aktivieren startet man den stunnel Dienst mit sudo service stunnel4 restart neu.

Benutzt man POP3 statt IMAP sollte man mit

[pop3s]

client = yes

accept = 110

connect = pop3s.example.com:995

sslVersion = all

options = NO_SSLv3

options = NO_TLSv1

options = NO_TLSv1.1

zum Ziel kommen. Diese Konfiguration habe ich nicht geprüft. Auch hier sollte man die richtige Adresse eintragen und in der Konfiguration von Messenger Pro, Hermes oder POPStar die IP Nummer des Raspberry Pis ohne Verschlüsselung eingetragen.

Will man keinen Mailserver installieren kann man auch stunnel bemühen. Die ungeprüft Konfiguration sollte dann wie folgt aussehen.

[smtps]

client = yes

accept = 25

connect = smtps.example.com:587

sslVersion = all

options = NO_SSLv3

options = NO_TLSv1

options = NO_TLSv1.1

Eventuell benutzt der Mailprovider noch den Port 465. Das muss der Provider zum Beispiel auf seinen Webseiten mitteilen. Welchen SMTP man dann in Messenger Pro, Hermes beziehungsweise POPStar einträgt sollte klar sein. Sicherlich muss man dann auch SMTP AUTH konfigurieren. Auch diese Konfiguration habe ich nicht überprüft.

Man kann mehrere Konfigurationen, also zum Beispiel die oben genannten, alle in einer Datei untereinander eintragen. Eine Leerzeile zwischen den Konfigurationsblöcken ist vielleicht nicht notwendig, aber üblich und erhöht auch die Übersichtlichkeit. Man kann auch andere Dienste wie zum Beispiel NNTP (Port 119) via stunnel zu NNTPS (Port 563) machen um damit Newsgroups mit Verschlüsselung zu beziehen. Was stunnel nicht kann ist STARTTLS. Also eine unverschlüsselte Verbindung aufbauen um dann Verschlüsselung innerhalb des SMTP-, POP3- oder IMAP-Protokolls zu aktivieren. Da STARTTLS Teil von dem jeweiligen Protokoll ist, wird stunnel das sicherlich nie unterstützen. StartTLS ist nebenbei dieses Jahr in Hermes und Hermetic hinzugefügt worden.

Hat man mehrere Mailadressen bei verschiedenen Mailprovider so kann man die obigen Konfigurationen kopieren und anpassen. Dabei muss man dann auch accept anpassen und einen anderen Port als 143, 110 beziehungsweise 25 angeben. Welche Ports man dafür nehmen sollte kann ich aus dem Stegreif auch nicht sagen. Die Ports sollte nicht auf den Linuxserver in Benutzung sein. Alternativ kann man dem Linuxserver auch mehrere IP Nummer geben und in der Konfiguration accept zusätzlich die IP angeben. Von RISC OS aus muss man dann die zweite IP Nummer ansprechen. Auch das habe nicht ausprobiert.

So lange sich mit SecureSockets nichts Entscheidendes ändert sehe ich nur die drei genannten Wege um RISC OS bei Mails starke Verschlüsselung beizubringen. Früher oder später wird auf Serverseite die Unterstützung von SSL 3 und TLS 1.0 entfallen und dann muss sich auch beim "altehrwürdigen" SecureSockets etwas tun. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern. Die Lösung mit POP3S und SMTPS ist der traditionelle Weg den schon POP, POPStar und Hermes gegangen sind. Die Lösung mit Postfix und Perdition oder stunnel benötigt einen zusätzlichen Linux Rechner. In meinen Fall kein Problem, da mein 24/7 Raspberry Pi nur noch zwei weitere Aufgabe bekommen hat. Ein Vorteil der Linuxlösung ist das mit der nächsten Raspbian Version Buster sicherlich auch TLS 1.3 unterstützt wird. Bei POP3S und SMTPS ist das abhängig von der GnuTLS Portierung. Wer StartTLS benutzen muss kann nur Alexanders Programme, Perdition (sieht wenigstens danach aus) oder halt Hermes beziehungsweise Messenger Pro 8 mit der veralteten Verschlüsselung benutzen.

Wer andere Wege kennt um gute Verschlüsselung für Mails unter RISC OS zu erreichen bitte melden. Man darf auch gerne die Erfahrung mit den oben genannten Methoden mitteilen.